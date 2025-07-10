В Хворостянском районе горел мусор на площади 300 квадратных метров

9 июля в 15 часов 44 минуты в пожарно-спасательную часть № 121 пожарно-спасательного отряда № 45 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в 3 километрах юго-западнее села Новотулка.
К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 100 Отряда № 45.
По прибытии огнеборцы установили, что горит мусор на площади 300 квадратных метров.
На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б».
В 16 часов 30 минут была объявлена локализация пожара, в 17 часов – объявлена ликвидация открытого горения, а через час зафиксирована ликвидация последствий пожара.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.