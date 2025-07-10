В Хворостянском районе горел мусор на площади 300 квадратных метров

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9 июля в 15 часов 44 минуты в пожарно-спасательную часть № 121 пожарно-спасательного отряда № 45 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в 3 километрах юго-западнее села Новотулка.

К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 100 Отряда № 45.

По прибытии огнеборцы установили, что горит мусор на площади 300 квадратных метров.

На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б».

В 16 часов 30 минут была объявлена локализация пожара, в 17 часов – объявлена ликвидация открытого горения, а через час зафиксирована ликвидация последствий пожара.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"