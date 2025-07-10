В Хворостянском районе горел мусор на площади 300 квадратных метров

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области пройдет конкурс авторской песни в формате музыкальной арт-терапии «Звутера»
В Самарской области пройдет конкурс авторской песни в формате музыкальной арт-терапии «Звутера»
У жительницы Октябрьска украли канистру бензина и две пилы
У жительницы Октябрьска украли канистру бензина и две пилы
В Самаре спасли тонувшего мужчину
В Самаре спасли тонувшего мужчину
В Самарской области назначен ряд судей
В Самарской области назначен ряд судей
Вячеслав Федорищев встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Вячеслав Федорищев встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
В Самаре в ДТП с электровелосипедом пострадал мужчина
В Самаре в ДТП с электровелосипедом пострадал мужчина
В Самарском политехе создали масштабную модель несамоходного дизельного земснаряда для судостроительного завода
В Самарском политехе создали масштабную модель несамоходного дизельного земснаряда для судостроительного завода
Тольяттинская компания по производству стеклоизделий стала участником национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика»
Тольяттинская компания по производству стеклоизделий стала участником национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.17
0
EUR 91.42
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Хворостянском районе горел мусор на площади 300 квадратных метров

10 июля 2025 12:55
111
В Хворостянском районе горел мусор на площади 300 квадратных метров

9 июля в 15 часов 44 минуты в пожарно-спасательную часть № 121 пожарно-спасательного отряда № 45 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в 3 километрах юго-западнее села Новотулка.
К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 100 Отряда № 45.
По прибытии огнеборцы установили, что горит мусор на площади 300 квадратных метров.
На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б».
В 16 часов 30 минут была объявлена локализация пожара, в 17 часов – объявлена ликвидация открытого горения, а через час зафиксирована ликвидация последствий пожара.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре на пожаре пострадали бабушка и внучка
10 июля 2025, 11:52
В Самаре на пожаре пострадали бабушка и внучка
Огонь распространился на маленькой площади — всего восемь квадратных метров. Происшествия
113
Для ликвидации возгорания привлекаются 38 специалистов и 12 единиц техники. 
05 июля 2025, 20:50
В Южном поселке горела плавучая баня на площади 150 квадратных метров
Для ликвидации возгорания привлекаются 38 специалистов и 12 единиц техники.  Общество
876
Спасены 2 человека, в том числе 1 ребенок.
05 июля 2025, 14:58
Сегодня в Советском районе горел частный дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров
Спасены 2 человека, в том числе 1 ребенок. Происшествия
985
В центре внимания
Вячеслав Федорищев встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
10 июля 2025  13:47
Вячеслав Федорищев встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
70
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
9 июля 2025  16:11
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
369
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
9 июля 2025  12:45
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
331
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
9 июля 2025  11:00
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
507
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
8 июля 2025  22:14
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
544
Весь список