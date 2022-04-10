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В ХМАО компания из девяти человек провалилась под лед, катаясь на снегоходах по Оби

10 апреля 2022 22:06
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Двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести.

Компания из девяти человек провалилась под лед, катаясь на снегоходах по Оби в районе Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), два человека пропали без вести. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщили в воскресенье ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

"Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 9 апреля компания из девяти человек на трех снегоходах передвигалась по льду реки Оби к острову Раздорный, пренебрегая правилами безопасности, не учитывая погодные условия и толщину льда. Из-за недостаточной толщины льда снегоходы провалились под лед, семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, смогли выбраться. Двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести.

 

Фото:    pixabay

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