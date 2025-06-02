В Госдуме возмутились салютом в российском городе в день атаки ВСУ

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Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился салютом, который устроили в Самаре в день атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. Об этом он написал в Telegram.

Парламентарий опубликовал полуминутный видеоролик с салютом над областным центром.

«Люди, начитавшись новостей, слышат взрывы, думают что это работает [система] ПВО», — указал Матвеев. Он выразил недоумение в связи с тем, что пиротехническое шоу не было отменено на фоне «событий в стране». При этом горожане не были проинформированы о салюте, добавил депутат.

1 июня Россия сразу несколько российских регионов были атакованы беспилотниками ВСУ. Согласно сообщению Минобороны РФ, под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, пишет Лента.