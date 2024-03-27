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В Госдуме наградили школьников, эвакуировавших людей из "Крокуса"

27 марта 2024 13:56
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В Госдуме наградили школьников, эвакуировавших людей из "Крокуса"

В среду, 27 марта, в Государственной Думе состоялось награждение несовершеннолетних сотрудников "Крокус сити холла". Торжественную церемонию провели на заседании комитета по защите семьи.

Юным героям вручили благодарственные грамоты и ноутбуки. Парламентарии поблагодарили за спасение людей Ислама Халилова, Артемия Филимонова, Викторию Волчихину, Александра Журика, Викторию Волчихину и Никиту Иванова.

"Грамоты подростки получили из рук первого заместителя комитета по просвещению Яны Лантратовой. В них выражается благодарность семьям за воспитание настоящих граждан России", – сообщили в Интерфакс.

Ранее ребят принимали в Общественной палате России. Им вручили медали "За заслуги перед обществом". Также герои удостоились благодарностей и ноутбуков от уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пишет Смотрим.

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