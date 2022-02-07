В Госдуме хотят разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в жилище

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Депутаты Госдумы подготовили инициативу, предоставляющую гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства незаконно проникших в дом или квартиру лиц. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Как отмечает издание, законопроект "О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ" уже направлен на отзыв в правительство и Верховный суд РФ.

"Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения", - цитирует издание пояснительную записку. В ней отмечается, что проникновение в жилище может привести к убийству, причинению тяжкого вреда здоровью, изнасилованию или похищению человека. При этом владелец жилья ограничен пределами необходимой обороны и должен оценивать характер опасности насилия или угрозы.

Как сообщил газете автор законопроекта, председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, тема подобных изменений в законодательство поднималась ранее, однако инициатива не нашла поддержки. "Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых", - отметил он изданию.