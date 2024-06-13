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В городском округе Кинель тушили загоревшийся КАМАЗ

13 июня 2024 11:52
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В городском округе Кинель тушили загоревшийся КАМАЗ

12 июня в 13 часов 23 минуты на пункт связи поступило сообщение о том, что в поселке Горный на 4 линии садового дачного товарищества горит автомобиль. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 82 пожарно-спасательного отряда № 34. По прибытии на место пожара в 13 часов 28 минут было установлено, что горит грузовой автомобиль КАМАЗ на площади 5 квадратных метров. В 13 часов 30 минут пожар был локализован, в 13 часов 37 минут - объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 8 человек личного состава и 2 единицы техники. На тушение был подан 1 ствол «Б». Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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