В городском округе Кинель горела комната

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24 марта в 21 час 39 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что на улице Ленина в городском округе Кинель из частного дома идет дым. Согласно расписанию к месту вызова были направлены силы и средства пожарно – спасательных частей №№ 14, 82 пожарно – спасательного отряда № 34. По прибытии на место пожара в 21 час 44 минуты было установлено, что горит комната в частном доме, площадь горения составляет 30 квадратных метров.

В 21 час 57 минут пожар был локализован, в 22 часа была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 17 человек личного состава, 4 единицы техники. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б». Работало звено газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"