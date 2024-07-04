В городском округе Кинель горел дом на площади 50 квадратных метров

В тушении пожара участвовали 9 человек личного состава.
3 июля в 17:53 диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в городском округе Кинель на улице Советской горит дом.
К месту вызова незамедлительно были направлены 3 расчета пожарно-спасательных частей № 14 и 82 пожарно-спасательного отряда № 34 в количестве 9 человек.
В 17:57 было установлено, что горит дом на площади 50 квадратных метров.
Оперативно на тушение были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. Уже в 18:12 пожар был локализован, а в 18:20 объявлена ликвидация открытого горения.
К счастью, пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.