В ГИБДД сообщили, где в Самаре происходит больше всего ДТП

83

Стали известны самые аварийно-опасные участки дорог Самары. Результаты последнего анализа улиц предоставили в городской ГИБДД.

Зачастую самые опасные места там, где узкая дорога выходит на оживленную магистраль. Например, перекресток Новокуйбышевского шоссе и Саратовского переулка в Куйбышевском районе.

Сюда также относится пересечение Красноглинского шоссе и улицы Ногина в поселке Управленческом. Кроме того, чаще всего аварии происходят на перекрестке улиц Вольской и Краснодонской.

Также в полиции отметили участок улицы XXII Партсъезда между улицами Победы и Физкультурной, пишет 63.ру.

А больше всего ДТП инспекторы ГИБДД зарегистрировали на пересечении улиц Потапова и Кольцевой, недалеко от одного из корпусов Самарского университета. Этот участок находится в частном секторе, и дороги там тоже довольно узкие.

На Московском шоссе и улице Ново-Садовой за 9 месяцев 2022 года зафиксировали 34 аварии и 20 аварий соответственно.

— Высокая аварийность этих улиц объясняется и большой протяженностью, и высокой пропускной способностью, поскольку это одни из главных транспортных артерий Самары, — сообщили в ОГИБДД по Самаре.

Одной из частых причин столкновений на перекрестках считают левый поворот и непредоставление преимущества встречному транспорту. В мэрии Самары определили несколько таких участков. Чтобы обезопасить их, там решили отрегулировать светофоры.