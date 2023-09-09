В ДТП в Тольятти пострадали мужчина и мальчик

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8 сентября на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:20 час. в Автозаводском районе г. Тольятти. 45-летний водитель, находясь за рулем автомашины Lada Largus, двигался по ул. Ботанической в направлении Южного ш. В пути следования, напротив д. 23б, при перестроении допустил столкновение с попутным автомобилем Lada Kalina под управлением 33-летнего водителя. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель автомобиля Lada Kalina и 11-летний мальчик-пассажир автомашины Lada Largus, им назначено амбулаторное лечение.