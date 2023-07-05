В ДТП в Сызранском районе пострадали четверо

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4 июля на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 14 человек.

Одно из ДТП произошло в 00:30 час. в Сызранском районе. 44-летний водитель, находясь за рулем автомашины Isuzu, двигался по автодороге М-5 «Урал» в направлении г. Москва. В пути следования на 901 км. данной автодороги выехал на встречную полосу и совершил столкновение с транспортным средством Lada Largus под управлением 32-летнего водителя. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены оба водителя и два пассажира автомобиля Lada Largus – 36-летняя женщина и 23-летний мужчина.