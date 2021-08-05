В ДТП в Сызрани пострадали два мальчика

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Еще одно ДТП 4 августа произошло в 16:55 в Сызрани. Молодой человек 1995 года рождения, стаж вождения которого составляет 8 лет, двигался на грузовом автомобиле «Hyundai 475080» по ул. Декабристов со стороны ул. Магистральная в сторону ул. Ульяновская. По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над управлением транспортным средством, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем «Kia Rio», под управлением женщины 1985 года рождения, которая двигалась в попутном направлении прямо.

После столкновения, «Kia Rio» продолжил свое движение и совершил наезд на остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобиль «Lada Kalina», под управлением водителя 1969 года рождения. В результате ДТП пострадали пассажиры легковой иномарки: мужчина 1987 года рождения, и два несовершеннолетних мальчика, находящиеся в автомобиле в удерживающих устройствах, 2007 и 2020 года рождения, их всех доставили в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.