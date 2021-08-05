В ДТП в Сызрани пострадали два мальчика

Я нашел ошибку
Главные новости:
5 августа участники будут фехтовать, а 7 августа - конкур, плавание и лазер-ран (бег со стрельбой).
На Олимпиаде в Токио начинаются соревнования по современному пятиборью: среди участников самарец Александр Лифанов
В Самаре сделают больше круглосуточных пунктов вакцинации
В Самаре сделают больше круглосуточных пунктов вакцинации
Лукашенко поручил силовикам закрыть границу
Лукашенко поручил силовикам закрыть границу
Тольяттинец на автомобиле сбил пенсионерку на обочине
Тольяттинец на автомобиле сбил пенсионерку на обочине
В Самарской области уже собрали более 1,3 миллиона тонн зерна
В Самарской области уже собрали более 1,3 миллиона тонн зерна
Сбербанк и «Газпром межрегионгаз Самара» упростили передачу показаний счетчиков
Сбербанк и «Газпром межрегионгаз Самара» упростили передачу показаний счетчиков
Рисунки жителей Самарской области вошли в виртуальную выставку о фронтовых собаках
Рисунки жителей Самарской области вошли в виртуальную выставку о фронтовых собаках
Сегодня в Самару прибывает сопредседатель ОНФ Елена Шмелева
Сегодня в Самару прибывает сопредседатель ОНФ Елена Шмелева
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.79
-0.08
EUR 86.41
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
В СОУНБ открывается выставка Владимира Смирнова «Частица Бога»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В ДТП в Сызрани пострадали два мальчика

5 августа 2021 12:33
127
В ДТП в Сызрани пострадали два мальчика

Еще одно ДТП 4 августа произошло в 16:55 в Сызрани. Молодой человек 1995 года рождения, стаж вождения которого составляет 8 лет, двигался на грузовом автомобиле «Hyundai 475080» по ул. Декабристов со стороны ул. Магистральная в сторону ул. Ульяновская. По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над управлением транспортным средством, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем «Kia Rio», под управлением женщины 1985 года рождения, которая двигалась в попутном направлении прямо.

После столкновения, «Kia Rio» продолжил свое движение и совершил наезд на остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобиль «Lada Kalina», под управлением водителя 1969 года рождения.  В результате ДТП пострадали пассажиры легковой иномарки: мужчина 1987 года рождения, и два несовершеннолетних мальчика, находящиеся в автомобиле в удерживающих устройствах, 2007 и 2020 года рождения, их всех доставили в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Теги: ДТП ДТП с детьми

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Ульяновске в ДТП с "КамАЗом" и легковушкой погиб ребенок из Самарской области
22 июля 2021, 13:36
В Ульяновске в ДТП с "КамАЗом" и легковушкой погиб ребенок из Самарской области
Как сообщают в полиции, предполагаемый виновник ДТП был за рулем в пьяном виде. Происшествия
2119
Смертельное ДТП в Самарской области: погибла женщина, пострадали трое человек
21 июля 2021, 12:21
Смертельное ДТП в Самарской области: погибла женщина, пострадали трое человек
Среди пострадавших двое детей. Происшествия
888
Девушка, сбившая на машине трех детей, полностью признала свою вину
20 июля 2021, 09:33
Девушка, сбившая на машине трех детей, полностью признала свою вину
Родственники выразили готовность хоть чем-то помочь пострадавшей семье и выплатить потерпевшим денежную компенсацию. Происшествия
809
В центре внимания
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
5 августа 2021  13:00
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
113
История, мифы и легенды самарской земли станут основой для новых туристических маршрутов
5 августа 2021  12:38
История, мифы и легенды самарской земли станут основой для новых туристических маршрутов
139
Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру
5 августа 2021  12:17
Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру
133
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
5 августа 2021  11:23
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
150
в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс
5 августа 2021  09:56
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс
213
Весь список