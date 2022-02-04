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В ДТП в Шигонском районе пострадали двое

4 февраля 2022 12:53
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В ДТП в Шигонском районе пострадали двое

3 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в 19:30 в Шигонском районе. Водитель 1983 года рождения двигался в условиях снегопада на автомобиле «BMW» по трассе «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес» со стороны села Шигоны в направлении села Муранка. В пути следования водитель не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Лада Калина», под управлением водителя 1991 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель и женщина-пассажир отечественной легковушки 1990 года рождения, доставлены в медицинское учреждение, где водителю назначили амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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