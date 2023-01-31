В ДТП в Самаре пострадала молодая женщина

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30 января на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 10:50 час. в Октябрьском районе г. Самара. 60-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Datsun», двигался в условиях снегопада по ул. Потапова в направлении дублера ул. Ново-Садовой. В пути следования напротив д.243А, нарушил п. 13.9 ПДД РФ, не уступил дорогу транспортному средству «Skoda» под управлением 66-летнего водителя, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка и допустил столкновение с ним. С места происшествия госпитализирована 23-летняя женщина-пассажир автомобиля «Skoda».