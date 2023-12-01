В ДТП в Кинель-Черкасском районе погибла женщина и пострадали дети

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По предварительным данным, в 10-32 час. на 106 км "Самара-Бугуруслан" женщина-водитель 1992 года рождения, управляя а/м lada granta, по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с а/м Renault Duster. На месте ДТП скончалась водитель отечественного автомобиля, два ее малолетних пассажира доставлены в больницу. На месте находится представитель руководства территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа.

По месту жительства погибшей выехали представители службы УУП и ПДН ОМВД России по Кинель-Черкасскому району для оказания помощи детям 2015 и 2016 годов рождения.

Комментарий и.о. начальника ОГИБДД О МВД России по Кинель-Черкдорожной аварииасскому району майора полиции Владимира Рябова.