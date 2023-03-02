В ДТП с КАМАЗом в Сызранском районе пострадал ребенок

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1 марта на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в Сызранском районе. В 18:05 час. 52-летний водитель, управляя а/м «КамАЗ», двигаясь по автомобильной дороге «Подъезд к г. Ульяновск со стороны автодороги М-5 «Урал»» в районе 326 км при совершении разворота не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с а/м «LADA Kalina», под управлением водителя 1988 года рождения, который двигался в попутном направлении. С места ДТП госпитализирован 11-летний пассажир легкового автомобиля, который передвигался без специального удерживающего устройства.