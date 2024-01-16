В ДТП на 944 километре трассы М-5 при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли три человека

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Три человека погибли 16 января на 944 километре трассы М-5 в результате дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском районе.

Столкнулись легковой и грузовой автомобили. Сложные погодные условия послужили причиной выезда автомобиля Ларгус на полосу, предназначенную для встречного движения. В легковом автомобиле находились 7 человек.

Четверо госпитализированы, трое погибли.

Для деблокирования погибших из аварийного автомобиля требовалась помощь спасателей. В 11.45 к проведению аварийно-спасательных работ приступили спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти. Гидравлическим инструментом был вскрыт кузов аварийного автомобиля. Погибших извлекли из передали сотрудникам полиции. В 15.45 работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО