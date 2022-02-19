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В дачном массиве поселка Березки умер мужчина

19 февраля 2022 19:44
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Проводились спасательные работы по эвакуации тела погибшего из труднодоступного места.

19 февраля спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области проводили спасательные работы по эвакуации погибшего мужчины из труднодоступного места.

Вызов поступил в 14.50. Мужчина отправился на лыжах осмотреть дачный участок в дачном массиве «Природа» около поселка Березки. Добравшись до дачи почувствовал себя плохо. Успел позвонить сыну.

Когда сын добрался до дачного участка, то обнаружил отца без признаков жизни.

Для передачи погибшего сотрудникам полиции требовалась помощь спасателей.

"В спасательной операции задействован автомобиль и снегоход. Преодолевая снежные заносы высотой до 1,5 метров спасатели добрались до дачного участка. На носилках 20 метров погибшего несли до снегохода , затем 1,5 километра до места, где ожидали сотрудники полиции. В 18.50 спасательные работы в дачном массиве были окончены",- рассказали в пресс-службе ПСС СО.

 

Фото ПСС СО

 

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