В Чернобыльской зоне отчуждения крупнейший за текущий год пожар охватил 1,5 тысячи гектаров

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Украинское агентство по управлению зоной отчуждения сообщило о крупнейшем за текущий год пожаре, охватившем более 1,5 тысячи гектаров в районе КПП "Зеленый мыс", передает РИА Новости.

Ранее госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о возгорании лесной подстилки вблизи села Страхолесье, что на границе Чернобыльской зоны отчуждения. В службе заявляли о локализации пожара на площади 45 гектаров.

"На данный момент имеем крупнейший за текущий год пожар, масштабом более 1,5 тысяч гектаров, в районе КПП "Зеленый мыс" в Опачичском лесничестве", - сообщило агентство в сообщении в соцсетях.

В агентстве добавили, что тушение осложняется ветром и ограниченными техническими ресурсами.

Фото: pixabay