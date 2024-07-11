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В Челно-Вершинском районе в ДТП погиб велосипедист

11 июля 2024 10:17
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В Челно-Вершинском районе в ДТП погиб велосипедист

10 июля  вечером в 20 часов 44 минуты диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 42 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на объездной дороге трассы Урал –Сергиевск - Челно-Вершины.
На место происшествия были направлены 5 человек Отряда № 42, а также вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошел наезд автомобиля ВАЗ-2110 на велосипедиста с последующим съездом легкового автомобиля в кювет.
Личный состав провел аварийно – спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторной батареи, стабилизацию транспортного средства.
К сожалению, велосипедист скончался на месте.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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