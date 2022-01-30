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В частной клинике пластической хирургии Москвы умерла пациентка 

30 января 2022 22:33
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Ей было 27 лет.

Пациентка клиники пластической хирургии в Москве была госпитализирована и умерла, сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.

"По предварительной информации, вечером 29 января в одну из столичных больниц из частного центра пластической хирургии, расположенного на улице Рогова, в тяжелом состоянии доставлена 27-летняя женщина, которой проводилась пластическая операция. Женщина скончалась", - сказали в ведомстве.

Прокуратура проверит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку исполнению требований федерального законодательства, а также безопасности услуг для жизни и здоровья людей. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

 

Фото:   Артем Геодакян/ТАСС, архив

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