В Чапаевске в ДТП пострадал мотоциклист

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21 мая на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в Чапаевске. В 18:50 час. 48-летний водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, двигался по ул. Крымская со стороны ул. 2 Овражная, в направлении дороги на Лодочную станцию. В пути следования, в районе дома №60 перед поворотом направо заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и допустил столкновение c мотоциклом AVANTIS (без государственного регистрационного знака), под управлением 24-летнего водителя, двигающегося в попутном направлении. Мотоциклист госпитализирован.