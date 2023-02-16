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В Чапаевске нашли нелегальных мигрантов

16 февраля 2023 11:43
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В Чапаевске нашли нелегальных мигрантов

Полицейскими в ходе выезда пресечен 21 факт нарушения миграционного законодательства.

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов ОМОН регионального Управления Росгвардии проведено проверочное мероприятие в складском помещении, расположенном в городе Чапаевск. Сотрудниками полиции пресечен 21 факт нарушения миграционного законодательства: 13 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в качестве разнорабочих, без патентов на работу на территории Самарской области привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.10 КоАП РФ, 2 - ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Кроме того, пять иностранных граждан, уклонившихся от своевременного выезда с территории РФ, привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде выдворения, в отношении одного иностранного гражданина принято решение о депортации. В настоящее время указанные нарушители находятся в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области.

Управление по вопросам миграции информирует, что срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего
в РФ в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток. За уклонение от своевременного выезда из РФ, ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного выдворения.

Обращаем внимание, что осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином в РФ, без действующих разрешительных документов на работу, является незаконным.

Для оформления патента, либо разрешения на работу следует обращаться в многофункциональные миграционные центры по адресам: г. Самара, ул. Кабельная, д. 13А; г. Тольятти, пр. Тупиковый, д. 4.

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