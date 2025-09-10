Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с проведением общегородских мероприятий.
В День города в историческом центре Самары ограничат движение и усилят работу общественного транспорта
Гостей ждут творческие встречи с писателями, книжная выставка-ярмарка, мастер-классы, литературные игры и конкурсы.
«Читающая Самара»: книжная ярмарка откроется накануне Дня города
Вячеславом Федорищевым принято решение о назначении Кристины Гнатюк на должность советника губернатора по молодежной политике.
Вячеслав Федорищев и советник по молодежной политике Кристина Гнатюк обсудили перспективы развития отрасли
На встречах кандидаты узнают о функциональных направлениях волонтёрства на форуме, условиях участия и бонусах, которые ждут волонтёров.
В губернии проходит презентация волонтёрской программы форума «Россия — спортивная держава»
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации очагов задымления на площади порядка 300 кв.м.
Ситуацией на полигоне «Преображенка» остается на контроле минприроды СО
К сожалению, есть пострадавший – пассажир мужчина. Передан медработникам.
В Борском районе водитель Лада Калины не справился с управлением автомобиля и врезался на препятствие на мосту
Эти изменения направлены на повышение эстетики городской среды.
В Самаре появится дизайн-код уличных киосков и павильонов
Огнеборцы продемонстрировали, как быстро и слаженно они  подают воду с помощью ручных стволов, пеногенератора и лафетного ствола от пожарной автоцистерны.
В Сызрани сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательные мероприятия для жителей и гостей города
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Борском районе водитель Лада Калины не справился с управлением автомобиля и врезался на препятствие на мосту

10 сентября 2025 16:38
185
К сожалению, есть пострадавший – пассажир мужчина. Передан медработникам.

10 сентября в 11 часов 25 минут в пожарно – спасательный отряд № 48 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 20 километр автодороги Борское – Таволжанка Борского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Оперативно к месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48.

По прибытии было установлено, что водитель легкового автомобиля Лада Калина в пути следования не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на препятствие на мосту.

К сожалению, есть пострадавший – пассажир мужчина. Передан медработникам.

Пожарные - спасатели провели аварийно – спасательные работы: отключение АКБ, смыв топлива с дорожного покрытия, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

.

Теги: ДТП

