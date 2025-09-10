В Борском районе водитель Лада Калины не справился с управлением автомобиля и врезался на препятствие на мосту

185

10 сентября в 11 часов 25 минут в пожарно – спасательный отряд № 48 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 20 километр автодороги Борское – Таволжанка Борского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Оперативно к месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48.

По прибытии было установлено, что водитель легкового автомобиля Лада Калина в пути следования не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на препятствие на мосту.

К сожалению, есть пострадавший – пассажир мужчина. Передан медработникам.

Пожарные - спасатели провели аварийно – спасательные работы: отключение АКБ, смыв топлива с дорожного покрытия, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

.