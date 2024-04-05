В Борском районе водитель погиб в ДТП с большегрузами

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4 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 2 человека, 1 скончался.

Одно ДТП произошло в Борском районе. В 05:20 52-летний водитель, управляя автомобилем Lada Largus, двигался по 111 км. автодороги М-5 «Урал» подъезд к г. Оренбург со стороны г. Бузулука в направлении г. Нефтегорск. В пути следования осуществил движение по правой стороне обочины дороги и допустил столкновение с припаркованными большегрузами: Volvo VNL 630 с полуприцепом-фургоном; Freightliner Columbia с полуприцепом-бортовой платформой, после чего скончался на месте ДТП.