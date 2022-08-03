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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Борском районе пьяный водитель перевернул машину

3 августа 2022 13:47
85
В Борском районе пьяный водитель перевернул машину

Еще одно ДТП 2 августа произошло в 00:30 в Борском районе Самарской области. Водитель 1996 года рождения (с августа 2021 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз), управляя автомобилем «Chevrolet Tracker», в районе д. №136 по ул. Степана Разина нарушил правила расположения т/с на проезжей части, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Водитель госпитализирован в медицинское учреждение. По результатам медицинского освидетельствования, установлен факт алкогольного опьянения водителя.

Теги: ДТП

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