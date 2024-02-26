В Борском районе произошло ДТП со снегоходом

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25 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. У участников ДТП состояние опьянения не установлено. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 405 нарушений ПДД РФ, в том числе за управление транспортными средствами водителями с признаками опьянения – 33 и за нарушение требований к перевозке детей – 17. Задержано 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Одно из ДТП произошло в Борском районе. D 15:30 час. 55-летний водитель, управляя снегоходом Yamana, двигался по 2.600 км. автодороги «Борское-Таволжанка-Мойка», в пути следования при пересечении проезжей части дороги совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta, под управлением 36-летнего водителя. Водителю снегохода – рекомендовано амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.