В Борском районе молодая автомобилистка врезалась в трактор

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12 мая на территории Самарской области зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 19:30 в Борском районе. Девушка 2002 года рождения, управляя автомобилем «Лада», двигалась по автодороге «Долматовка – Комсомольский – Петровка – Языково». В пути следования девушка, при совершении обгона, не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с трактором под управлением мужчины 1965 года рождения. В результате ДТП травмы получили водитель и 45-летняя пассажирка легкового автомобиля. Они госпитализированы, сообщает облМВД.