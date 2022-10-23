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В Большой Глушице погиб подросток

23 октября 2022 11:27
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В Большой Глушице погиб подросток

Большеглушицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту гибели подростка 2007 года рождения проводится доследственная проверка.

По версии следствия, 22 октября текущего года в вечернее время на площади Революции в селе Большая Глушица Самарской области в результате столкновения скутера под управлением 15-летнего подростка с металлическим ограждением, расположенным в непосредственной близости от административного здания, последний получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи незамедлительно выехали на место происшествия для проведения первичных следственных действий, сообщает СУ СК.

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