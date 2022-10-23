В Большой Глушице погиб подросток

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Большеглушицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту гибели подростка 2007 года рождения проводится доследственная проверка.

По версии следствия, 22 октября текущего года в вечернее время на площади Революции в селе Большая Глушица Самарской области в результате столкновения скутера под управлением 15-летнего подростка с металлическим ограждением, расположенным в непосредственной близости от административного здания, последний получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи незамедлительно выехали на место происшествия для проведения первичных следственных действий, сообщает СУ СК.