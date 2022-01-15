Я нашел ошибку
Главные новости:
В Большеглушицком районе водитель пострадал от своего автомобиля, когда в него врезалась иномарка
В Большеглушицком районе водитель пострадал от своего автомобиля, когда в него врезалась иномарка
В Самаре пострадали две пассажирки иномарок
В Самаре пострадали две пассажирки иномарок
Житель Самарской области залез в открытое окно и похитил фототехнику
Житель Самарской области залез в открытое окно и похитил фототехнику
В России потратили 1,58 миллиарда долларов на мобильные приложения в 2021 году
В России потратили 1,58 миллиарда долларов на мобильные приложения в 2021 году
Мошенники под видом Госуслуг
Мошенники под видом Госуслуг
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
Российские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам
Российские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам
В Самару после небольшого перерыва вновь вернулся снегопад.
В Самару после небольшого перерыва вновь вернулся снегопад
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.77
1.2
EUR 86.89
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Большеглушицком районе водитель пострадал от своего автомобиля, когда в него врезалась иномарка

15 января 2022 13:53
119
В Большеглушицком районе водитель пострадал от своего автомобиля, когда в него врезалась иномарка

В Большеглушицком районе 14 января на автодороге «Самара - Большая Черниговка» водитель 1970 г.р, на "Toyota Land Cruiser" не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил наезд на автомобиль "LADA Priora", который стоял на обочине. В результате столкновения автомобиль "LADA Priora" совершил наезд на пешехода, 1981 г.р. который до совершения ДТП являлся водителем данного транспортного средства.

В момент совершения ДТП находился на обочине проезжей части осуществлял ремонт своего автомобиля. После столкновения автомобиль "LADA Priora" по инерции совершила наезд на стоящее транспортное средство "Hyundai Solaris" под управлением водителя 1990 г.р. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями, не опасными для жизни, госпитализирован. 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти автомобиль сбил мальчика
14 января 2022, 12:37
В Тольятти автомобиль сбил мальчика
Тот переходил проезжую часть  в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Происшествия
405
В Самаре в снегопад двое пострадали в ДТП на встречке
13 января 2022, 12:19
В Самаре в снегопад двое пострадали в ДТП на встречке
Легковушка врезалась в ГАЗель. Происшествия
479
Четыре человека госпитализированы.
12 января 2022, 19:04
На автодороге «Тольятти-Димитровград» столкнулись три автомобиля, погиб один человек
Четыре человека госпитализированы. Происшествия
666
В центре внимания
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
15 января 2022  11:54
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
220
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 января 2022  13:19
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
516
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
14 января 2022  10:30
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
810
В интеллектуальных соревнованиях на знание истории родного края приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области.
13 января 2022  21:56
Дмитрий Азаров поздравил победителей квиза, посвященного Дню Самарской губернии
616
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
13 января 2022  13:09
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
673
Весь список