В Большеглушицком районе водитель пострадал от своего автомобиля, когда в него врезалась иномарка

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В Большеглушицком районе 14 января на автодороге «Самара - Большая Черниговка» водитель 1970 г.р, на "Toyota Land Cruiser" не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил наезд на автомобиль "LADA Priora", который стоял на обочине. В результате столкновения автомобиль "LADA Priora" совершил наезд на пешехода, 1981 г.р. который до совершения ДТП являлся водителем данного транспортного средства.

В момент совершения ДТП находился на обочине проезжей части осуществлял ремонт своего автомобиля. После столкновения автомобиль "LADA Priora" по инерции совершила наезд на стоящее транспортное средство "Hyundai Solaris" под управлением водителя 1990 г.р. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями, не опасными для жизни, госпитализирован.