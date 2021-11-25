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В Богатовском районе нетрезвая автомобилистка улетела в кювет и врезалась в дерево

25 ноября 2021 13:13
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В Богатовском районе нетрезвая автомобилистка улетела в кювет и врезалась в дерево

24 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых 13 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в 00:26 в Богатовском районе. Женщина 1977 года рождения, стаж вождения которой составляет 3 года, двигалась на автомобиле «ВАЗ 111130-22» по автодороге «Кинель - Богатое - Борское». На 52 км автодороги, при неблагоприятных метеорологических условиях, она не выбрала безопасную скорость движения автомобиля, не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в правый кювет, с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате ДТП пострадавшую женщину-водителя госпитализировали в медицинское учреждение, где ей было назначено амбулаторное лечение.  По результату медицинского обследования установлено, что в момент она находилась в состоянии опьянения.

Теги: ДТП

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