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В Богатовском и Борском районах машины перевернулись в кювет

5 декабря 2021 12:38
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В Богатовском и Борском районах машины перевернулись в кювет

4 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Два водителя находились в состоянии опьянения.

Одно из ДТП произошло в Богатовском районе. На 60,1 км  автодороги «Кинель - Богатое - Борское» 32-летний водитель, управляя автомобилем «Renault LOGAN», не выбрал безопасную скорость движения при неблагоприятных метеорологических условиях, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Пострадавшему мужчине-водителю в больнице назначено амбулаторное лечение.  По результатам медицинского обследования установлено, что в момент аварии он находился в состоянии опьянения.

В Борском районе в 12:55 час.  на 2 км автодороги «Обводная с. Борское» 38-летний житель Чапаевска, управляя автомобилем «Hyundai Creta» в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в направлении с. Новоборское со стороны с. Гвардейцы, не выбрал безопасную скорость движения, отвлекся от управления транспортным средством на мобильный телефон и допустил съезд с дороги кювет. В результате ДТП пострадавшему мужчине-водителю в медицинском учреждении назначено амбулаторное лечение. 

Теги: ДТП

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