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В Безенчукском районе водитель насмерть сбил человека и уехал

5 июля 2025 13:07
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В Безенчукском районе водитель насмерть сбил человека и уехал

В начале июня текущего года в дежурную часть отдела полиции поступил звонок, в котором сообщалось, что в лесополосе, в 30 м от обочины на 113 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» был найден труп человека, имеющий характерные для автомобильной аварии повреждения.

На место предполагаемого ДТП незамедлительно выехала следственно-оперативная группа совместно с экипажем ДПС Госавтоинспекции Безенчукского района. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, изъяли предметы, имеющие отношение к предполагаемому ДТП. Сотрудники уголовного розыска в ближайшие часы просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных по возможному пути следования правонарушителя. Информацию о розыске водителя и свидетелей сотрудники полиции довели до личного состава полка ДПС Госавтоинспекции Безенчукского и соседних районов, представителей СМИ и блогосферы.

Полицейские провели комплекс разыскных мероприятий, в том числе обследовали дворы и парковки с целью обнаружения автомобиля с характерными повреждениями.

Сотрудники полиции смогли восстановить хронологию событий. По предварительным данным, 05.06.2025 водитель, в дневное время суток, двигаясь по автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в сторону Саратова, на 113 км, допустил наезд на пешехода 1960 года рождения, двигавшегося в попутном направлении по  противоположной обочине дороги, навстречу движущемуся транспорту, согласно правил ПДД. Пешеход получил телесные повреждения, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. После наезда водитель скрылся с места происшествия, не оказав должной помощи пострадавшему. 

Сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками ДПС Госавтоинспекции по Безенчукскому району во дворе дома одного из сел соседнего района обнаружили автомобиль, имеющий характерные повреждения. Позже полицейские задержали водителя, управлявшего транспортным средством в момент аварии, им оказался мужчина 1988 года рождения.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В настоящее время следователем назначены необходимые экспертизы и исследования, расследование продолжается.

Теги: ДТП

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