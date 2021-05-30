93

Возле одного из ТЦ в Барнауле лопнул батут, на котором прыгали дети. Серьезно пострадали две маленькие девочки, передают "Известия".

По словам очевидцев, детей с батута отбросило на трамвайные пути.

«Следователи СК разбираются в обстоятельствах, сейчас будут проводить осмотр места происшествия. Проводится доследственная проверка», — заявили в региональном СУ СК.

В минздраве Алтайского края сообщили, что дети 2017 года рождения были доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Сейчас девочкам оказывается экстренная медицинская помощь, проводятся необходимые диагностические и лечебные процедуры.

Фото: скриншот видео/"Известия"