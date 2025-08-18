Я нашел ошибку
Благодаря судебным приставам Самарской области на окнах двенадцати общеобразовательных учреждений региона появились замки безопасности.
Судебные приставы добились установки оконных замков в школах региона
Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.
В Тольятти менеджер банка, пытаясь заработать на биржевых торгах, перевела мошенникам почти 1,5 млн рублей
22-летняя девушка, водитель отечественного автомобиля, госпитализирована.
В Сызрани столкнулись автомобили Kia Rio и LADA Priora
Водитель мотоцикла госпитализирован.
В Автозаводском районе Тольятти столкнулись автомобильToyota Camry с мотоциклом Buell
В Клиниках СамГМУ уже внедрили новый способ в клиническую практику.
В СамГМУ разработали малотравматичный способ лечения детей с патологией коленной чашечки 
Полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления.
В Отрадном во время пьяной драки мужчина забил друга табуретом
Дикорастущие растения он собрал на окраине села и высушил для собственного употребления.
В Борском районе мужчина хранил дома наркотик
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие 1-2 часа и до конца ночи в Самарской области ожидается усиление ветра
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
В Автозаводском районе Тольятти столкнулись автомобильToyota Camry с мотоциклом Buell

18 августа 2025 09:47
Водитель мотоцикла госпитализирован.

17 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 300 нарушений ПДД РФ, в том числе 19 нарушений правил перевозки детей и 14 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

Одно из ДТП произошло в 22:03 в Автозаводском районе Тольятти. 22-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, в пути следования по ул. Спортивной, при развороте допустил столкновение со встречным мотоциклом Buell под управлением 20-летнего водителя. Водитель мотоцикла госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП Тольятти

Пострадавший ребенок скорой помощью доставлен в медучреждение Тольятти.
10 августа 2025, 15:11
В Ставропольском районе 14-летний мальчик попал под колеса автомобиля  Lada Kalina
Пострадавший ребенок скорой помощью доставлен в медучреждение Тольятти. Происшествия
Водитель госпитализирован с места ДТП.
28 июля 2025, 14:21
В Ставропольском районе на автодороге «Обход Тольятти» LADA Kalina  врезалась в дорожное ограждение
Водитель госпитализирован с места ДТП. Происшествия
Госпитализированы 14-летний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир.
25 июля 2025, 22:18
В Тольятти на улице Офицерской столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус
Госпитализированы 14-летний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир. Происшествия
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
