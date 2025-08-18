В Автозаводском районе Тольятти столкнулись автомобильToyota Camry с мотоциклом Buell

81

17 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 300 нарушений ПДД РФ, в том числе 19 нарушений правил перевозки детей и 14 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

Одно из ДТП произошло в 22:03 в Автозаводском районе Тольятти. 22-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, в пути следования по ул. Спортивной, при развороте допустил столкновение со встречным мотоциклом Buell под управлением 20-летнего водителя. Водитель мотоцикла госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО