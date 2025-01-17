В Алексеевском районе в ДТП пострадали трое

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Еще одно ДТП 16 января произошло в 10:15 час. в Алексеевском районе. Мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-211440, двигался по 52 км автодороги «Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка» со стороны Алексеевки в сторону Летниково. В пути следования выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной LADA Priora, под управлением 70-летнего мужчины. Водитель LADA Priora и его пассажир – женщина 1954 года рождения, а также 38-летняя женщина – пассажир ВАЗ-211440 госпитализированы.