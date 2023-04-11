В Алексеевском районе пойман нарушитель особого противопожарного режима

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11 апреля в ходе совместного патрулирования сотрудником территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы и представителем лесной охраны был установлен факт проведения работ по боронованию стерни подсолнуха огневым способом в условиях особого противопожарного режима в селе Алексеевка.

Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. В настоящее время дознавателем ведется разбирательство, по чьей инициативе проводилось боронирование стерни небезопасным способом.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Борскому и Нефтегорскому районам Сергей Ситников:

«В ходе патрулирования заметили дым, поднимавшийся со стороны сельскохозяйственного поля за 21 кварталом Нефтегорского лесничества Алексеевского участкового лесничества. Проехав к месту, увидели на поле, ранее засеянном подсолнечником и убранном, колесный трактор со сцепкой борон, забитых горящими стеблями подсолнечника. Стебли часто забивают бороны в процессе боронования, и нерадивые трактористы-механизаторы их поджигают, экономя таким образом время на очистку.

Огонь с борон падал на пожнивные остатки подсолнечника и, раздуваемый ветром, способствовал распространению пожара, создавая угрозу технике и близлежащему лесному массиву. Работа трактора, конечно, была приостановлена. Вызвали подразделение пожарной охраны, личный состав которой затушил горящие стебли и тлеющие очаги на поле. Дознаватель в данный момент проводит проверку по данному факту. В отношении нарушителя будет принято процессуальное решение и назначена административная ответственность».

Патрулирования территорий, в особенности примыкающих к лесным массивам, инспекторами проводятся ежедневно.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, в соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО