В Алексеевском районе пойман нарушитель особого противопожарного режима

Я нашел ошибку
Главные новости:
Наибольшее количество пожаров произошло в Кинель-Черкасском районе, зарегистрировано 12 пожаров. Наибольшая общая площадь в 2 га от 3 пожаров фиксируется в Волжском районе.
МЧС СО: за минувшие сутки ликвидировано 69 природных возгораний
Выборы состоятся 10 сентября 2023 года.
Дмитрий Азаров в эфире канала "Россия 24" заявил о своем решении участвовать в выборах губернатора осенью 2023 года
Жители региона пожаловались губернатору Дмитрию Азарову на неработающие лифты в некоторых больницах и поликлиниках.
В регионе заменят около 1500 лифтов
 По национальному проекту «Здравоохранение» в Отрадном обновляются две городские поликлиники.
Замминистра СО Асланбек Майрамукаев проконтролировал ход ремонта в отделениях Отрадненской городской больницы
7600 плиток гашиша - нашли в тайнике грузового авто.
Российские таможенники поймали трех контрабандистов с 800 килограммами гашиша из Европы
Именно эти маршруты будут дальше развиваться и дополняться, чтобы в итоге стать официальными турами программы «Больше, чем путешествие».
Самарская область одержала победу в конкурсе «Маршрут Построен»
Центр на улице Пугачевской работает чуть больше недели, на сегодняшний день волонтеры завершают изготовление пятой по счету маскировочной сети. 
В Самаре на улице Пугачевской открылся еще один волонтерский центр по изготовлению маскировочных сетей 
Работники  муниципальных предприятий и других организаций совместно с жителями города наводят чистоту и порядок на территориях.
Работы по благоустройству Самары продолжаются в интенсивном темпе
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.74
-0.66
EUR 89.17
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
В Самарской области реализуют областную акцию «Первые в космосе 2.0»
Самарский зоопарк приглашает на квест "Животные-покорители космоса"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Алексеевском районе пойман нарушитель особого противопожарного режима

11 апреля 2023 19:22
146
Виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

11 апреля в ходе совместного патрулирования сотрудником территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы и представителем лесной охраны был установлен факт проведения работ по боронованию стерни подсолнуха огневым способом в условиях особого противопожарного режима в селе Алексеевка.

Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. В настоящее время дознавателем ведется разбирательство, по чьей инициативе проводилось боронирование стерни небезопасным способом.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Борскому и Нефтегорскому районам Сергей Ситников:

«В ходе патрулирования заметили дым, поднимавшийся со стороны сельскохозяйственного поля за 21 кварталом Нефтегорского лесничества Алексеевского участкового лесничества. Проехав к месту, увидели на поле, ранее засеянном подсолнечником и убранном, колесный трактор со сцепкой борон, забитых горящими стеблями подсолнечника. Стебли часто забивают бороны в процессе боронования, и нерадивые трактористы-механизаторы их поджигают, экономя таким образом время на очистку.
Огонь с борон падал на пожнивные остатки подсолнечника и, раздуваемый ветром, способствовал распространению пожара, создавая угрозу технике и близлежащему лесному массиву. Работа трактора, конечно, была приостановлена. Вызвали подразделение пожарной охраны, личный состав которой затушил горящие стебли и тлеющие очаги на поле. Дознаватель в данный момент проводит проверку по данному факту. В отношении нарушителя будет принято процессуальное решение и назначена административная ответственность».

Патрулирования территорий, в особенности примыкающих к лесным массивам, инспекторами проводятся ежедневно.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, в соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Выборы состоятся 10 сентября 2023 года.
11 апреля 2023  21:46
Дмитрий Азаров в эфире канала "Россия 24" заявил о своем решении участвовать в выборах губернатора осенью 2023 года
112
В Самаре выстроен механизм медицинского освидетельствования граждан, поступающих на военную службу по контракту, в режиме «единого окна».
11 апреля 2023  16:22
По поручению Дмитрия Азарова в Самарской области упростят процедуру медицинских осмотров для военнослужащих-контрактников
559
Самарская область активно включилась в конкурс «Лидеры России»
11 апреля 2023  13:47
Самарская область активно включилась в конкурс «Лидеры России»
254
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
11 апреля 2023  12:49
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
258
Проект
11 апреля 2023  11:46
Проект "Главная тема" с Губернатором Дмитрием Азаровым выйдет в эфир 11 апреля
279
Весь список