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В 2021 году на водных объектах Самарской области произошло 48 ЧП

15 июля 2021 13:39
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В 2021 году на водных объектах Самарской области произошло 48 ЧП

По данным Главного управления МЧС России по Самарской области в регионе с начала года произошло 48 происшествий на водных объектах, погибло 39 человек, из них 1 ребенок, 12 человек удалось спасти. Согласно статистике, трагедии в подавляющих случаях происходят на необорудованных пляжах, и вполне вероятно, в нетрезвом состоянии или при плохом самочувствии.

Уважаемые жители Самарской области, в очередной раз, обращаемся к вам - отдыхайте в местах, специально оборудованных для купания. Не употребляйте алкоголь и следите за состоянием здоровья если намерены зайти в воду.

Проявляйте сознательность, находясь у воды, следите за детьми, не оставляйте их одних, не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения – это прямая угроза вашей жизни. Купайтесь там, где имеются спасательные посты, сообщает облМЧС.

Берегите свои жизни!

Теги: МЧС ЧП на воде

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