Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области напоминает гражданам о важности соблюдения законодательства

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Фиктивная регистрация граждан по месту пребывания или жительства является серьезным правонарушением, которое не только нарушает закон, но и создает условия для других противоправных действий.

Как отметил начальник УВМ ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров: «Согласно статье 322.2 УК РФ, указанное правонарушение наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет. Альтернативой могут быть принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет с аналогичными ограничениями.

Полицейскими на постоянной основе выявляются и пресекаются правонарушения и преступления в сфере миграции».

Так, в Борском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимой 49 - летней местной жительницы, которая зарегистрировала по месту пребывания в своей квартире 42 – летнего уроженца одной из соседних республик, не собираясь предоставлять ему помещение для проживания. Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Борский» провели осмотр помещения, опросили соседей, сделали запросы в организации, изъяли касающиеся правонарушения документы. Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. В настоящее время расследование продолжается.

Полковник полиции напоминает гражданам о важности соблюдения законодательства и недопустимости фиктивной регистрации: «Сотрудники полиции продолжат проводить проверки и принимать меры в отношении лиц, нарушающих миграционное законодательство, чтобы обеспечить порядок и безопасность в обществе».