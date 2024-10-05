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«Уничтожено примерно 2/3 памятника природы»: биологи подсчитывают потери из-за пожара в лесу под Сызранью

5 октября 2024 11:47
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«Уничтожено примерно 2/3 памятника природы»: биологи подсчитывают потери из-за пожара в лесу под Сызранью

Лесной пожар в Сызранском районе Самарской области локализовали. Теперь специалисты анализируют, какой ущерб нанес пожар. Первые факты озвучил заместитель директора Самарского зоопарка Александр Кузовенко. Он был в числе биологов, которые уже выезжали на территорию, пройденную огнем, пишет 63.ру.

— Что мы уже потеряли? Уничтожено примерно 2/3 памятника природы «Рачейская тайга» с уникальными для региона черничниками, брусникой, плаунами… Потери среди животного мира посчитать сложнее, но на этом участке встречаются «краснокнижные» медянка, обыкновенная гадюка, паук эрезус чёрный, глухарь… Мы потеряли часть ценного леса, в нашей мало лесистой Самарской области, — рассказал в соцсети Александр Кузовенко.

Лес загорелся в субботу, 28 сентября. В МЧС сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества, в районе населённого пункта Смолькино, поступило в 13:33. Пожар распространялся с большой скоростью — к вечеру субботы он охватил уже площадь в 23 гектара. Леса проливали тоннами воды, сбрасывая ее с воздуха. К операции привлекли вертолет, на месте ЧП работали сотни пожарных и десятки добровольцев. Локализовать пожар удалось только через пять дней. По информации Александра Кузовенко, огнем пройдено 426 га.

Теги: Пожар

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