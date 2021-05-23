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Умер полицейский, пострадавший в ДТП с уснувшим водителем на трассе М5 под Самарой

23 мая 2021 12:12
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Умер полицейский, пострадавший в ДТП с уснувшим водителем на трассе М5 под Самарой

В минувшую субботу, 22 мая, стало известно, что скончался один из полицейских, доставленных в реанимацию после страшного ДТП, произошедшего 13 мая на трассе М-5.

Трагедия произошла после того, как в 2 часа ночи полицейские приехали на помощь к водителю грузовика. "ГАЗ Некст" оказался заблокирован на 985 километре трассы М-5. Инспекторы приехали на место, где остановился грузовик, включили проблесковые маячки и пригласили водителя большегруза в служебный транспорт. В этот момент на полной скорости в машину влетела легковушка "Лада Приора".

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, 19-летний водитель "Приоры" уснул за рулём. на момент аварии его стаж составлял всего лишь год.

В результате пострадали два сотрудника ГАИ и водитель легковушки. К сожалению, вечером 22 мая один из полицейских скончался. За жизнь второго сейчас продолжают бороться медики, пишет ПроГородСамара.

Теги: полиция смертельное ДТП

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