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УАЗ перевернулся в кювет в Волжском районе, двое пострадали

28 декабря 2023 16:35
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УАЗ перевернулся в кювет в Волжском районе, двое пострадали

27 декабря на территории региона зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 14 человек. 

Одно из ДТП произошло в 04:55 час. в Волжском районе. 60-летний водитель, находясь за рулем автомашины Lada Granta, двигался по автодороге «Самара - Б.Черниговка - гр. с р. Казахстан». В пути следования на 45. км данной автодороги при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении транспортному средству УАЗ Патриот под управлением 57-летнего водителя. От удара автомобиль УАЗ Патриот съехал в кювет. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель автомашины Lada Granta и 68-женщина-пассажир автомобиля УАЗ Патриот. Мужчине назначено амбулаторное лечение, женщина госпитализирована.

Теги: ДТП

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