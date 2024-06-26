У жителя Тольятти по решению суда конфискован автомобиль

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Прокуратурой Центрального района г. Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Ставропольского района.

Судебным следствием установлено, что в июле 2023 года водитель транспортного средства Geely MK был привлечен судом по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) с назначением наказания в виде лишения права управления транспортным средством и штрафа в размере 30 тыс. рублей.

В декабре 2024 года правонарушитель сел за руль своего автомобиля и во время поездки по г. Тольятти на ул. Баныкина был остановлен инспекторами ГИБДД. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Транспортное средство, принадлежащее на праве собственности водителю, конфисковано в доход государства.