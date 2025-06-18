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У жителя Октябрьска полицейские обнаружили 9 бумажных свертков с наркотиком

18 июня 2025 10:24
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У жителя Октябрьска полицейские обнаружили 9 бумажных свертков с наркотиком

Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» поступила информация, что житель Октябрьска 1954 года рождения  может быть причастен к сбыту наркотических средств.

     С целью отработки полученных сведений по решению суда, в присутствии понятых полицейские провели осмотр жилища мужчины, в ходе которого обнаружили и изъяли 9 бумажных свертков с неизвестным веществом.

      Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское», по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество является наркотиком синтетического происхождения, общей массой свыше 12 граммов,  что законодатель относит к особо крупному размеру.

         Как пояснил оперуполномоченным задержанный, он  приобрел  наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников-закладок на территории города. 

        По данным полицейских задержанный житель города Октябрьска 1954 года рождения ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

        Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории г. Октябрьск СУ МУ МВД России «Сызранское»  в отношение мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

       Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию области и проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

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