У самарского дебошира, задержанного росгвардейцами, изъяли наркотик

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В ночное время к экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары, за помощью обратились местные жители 1990 года рождения. Молодые люди рассказали, что возле одного из домов на улице Ташкентской встретили странного человека – увидев их, мужчина неожиданно агрессивно среагировал, начал размахивать руками и выражаться грубой нецензурной бранью.

Стражи правопорядка предприняли попытку успокоить жителя областного центра, однако, на требование прекратить противоправные действия тот не реагировал и продолжал вести себя неадекватно. Патрульные задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции для привлечения мужчины к административной ответственности за мелкое хулиганство.

В ходе личного досмотра задержанного 1983 года рождения в присутствии понятых у него были обнаружены два свертка из полиэтилена, обмотанных черной изолентой. Согласно заключению экспертов, внутри находилось наркотическое вещество массой 0,29 грамма. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.