Я нашел ошибку
Главные новости:
В Безенчукском районе тушили пожар на площади 50 кв. метров
В Безенчукском районе тушили пожар на площади 50 кв. метров
АвтоВАЗ ответил на жалобы таксистов на завышение цен
АвтоВАЗ ответил на жалобы таксистов на завышение цен
Более 100 миллиардов рублей составил суммарный доход самозанятых в Самарской области
Более 100 миллиардов рублей составил суммарный доход самозанятых в Самарской области
В Большечерниговском районе во время движения загорелся большегру
В Большечерниговском районе во время движения загорелся большегруз
В Самарском политехе разработали универсальный комплекс для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов
В Самарском политехе разработали универсальный комплекс для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов
Проезд по трассе «Обход Тольятти» подорожает
Проезд по трассе «Обход Тольятти» подорожает
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
в Самарской области объявили режим «черного неба»
В Самарской области объявили режим «черного неба»
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.43
-0.91
EUR 94.08
-1.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудник ГАИ СО провел профилактическую беседу с воспитанниками детского сада
СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У посетителей суда в Самарской области обнаружили свыше тысячи запрещенных предметов

20 февраля 2025 09:36
101
У посетителей суда в Самарской области обнаружили свыше тысячи запрещенных предметов

С начала 2025 года судебные приставы предотвратили пронос свыше тысячи запрещенных предметов и выявили десяток граждан, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.

За нарушения общественного порядка по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов» с начала года судебные приставы  по ОУПДС составили 54 административных протокола.

За нарушение ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов» —  98 административных протоколов.

Судебными приставами по ОУПДС также оказывается содействие органам дознания, следствия и суда в установлении лиц, находящихся в розыске. В результате работы сотрудников Службы в 2025 году установлено место нахождения 11 таких лиц.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С начала 2025 года из Самарской области выдворили 192 иностранца
19 февраля 2025, 12:53
С начала 2025 года из Самарской области выдворили 192 иностранца
За прошедшую неделю сотрудниками органов принудительного исполнения до пункта пропуска через государственную границу препровождено 14 граждан из стран Средней... Происшествия
391
Мужчина незаконно расширил свой земельный участок и возвел забор на территории соседей.
18 февраля 2025, 15:25
В Ставропольском районе спор между соседями из-за забора разрешен благодаря судебным приставам
Мужчина незаконно расширил свой земельный участок и возвел забор на территории соседей. Общество
550
Самарская УК установила шлагбаум, мешавший проехать к медучреждению
17 февраля 2025, 11:28
Самарская УК установила шлагбаум, мешавший проехать к медучреждению
Управляющая компания перегородила шлагбаумом единственный автомобильный въезд. Происшествия
535
В центре внимания
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
20 февраля 2025  10:37
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
81
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
20 февраля 2025  09:50
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
102
Глава ЛДПР отметил, что руководство Самарской области ведет активную работа по улучшению ключевых отраслей экономики региона. 
19 февраля 2025  21:34
Вячеслав Федорищев обсудил с председателем ЛДПР сотрудничество по вопросам развития Самарской области
374
Группа «Россети» сохранит на высоком уровне инвестиции в Самарской области. В ближайшее время будет завершен ряд крупных проектов в Самаре и Тольятти.
19 февраля 2025  17:35
Вячеслав Федорищев и гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин обсудили развитие электросетей в регионе
446
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление.
19 февраля 2025  13:49
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление
476
Весь список