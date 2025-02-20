У посетителей суда в Самарской области обнаружили свыше тысячи запрещенных предметов

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С начала 2025 года судебные приставы предотвратили пронос свыше тысячи запрещенных предметов и выявили десяток граждан, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.

За нарушения общественного порядка по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов» с начала года судебные приставы по ОУПДС составили 54 административных протокола.

За нарушение ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов» — 98 административных протоколов.

Судебными приставами по ОУПДС также оказывается содействие органам дознания, следствия и суда в установлении лиц, находящихся в розыске. В результате работы сотрудников Службы в 2025 году установлено место нахождения 11 таких лиц.