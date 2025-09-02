Я нашел ошибку
Китай введет с 15 сентября для россиян безвизовый режим до 30 дней
Китай введет с 15 сентября для россиян безвизовый режим до 30 дней
В Самарской области прошла стратегическая сессия по развитию АПК до 2036 года
В Самарской области прошла стратегическая сессия по развитию АПК до 2036 года
Глава Самары назвал дату запуска фонтана на Осипенко
Глава Самары назвал дату запуска фонтана на Осипенко
В Самаре перекрыли две дороги
В Самаре перекрыли две дороги
В Самаре утром горел автомобиль
В Самаре утром горел автомобиль
Владимир Путин пригласил делегации стран ШОС на Международный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре
Владимир Путин пригласил делегации стран ШОС на Международный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
В Самаре молодой водитель сбил восьмилетнего ребенка
В Самаре молодой водитель сбил восьмилетнего ребенка
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
У молодого новокуйбышевца угнали скутер

2 сентября 2025 12:28
146
У молодого новокуйбышевца угнали скутер

В июне текущего года 27-летний владелец скутера сообщил в полицию, что неизвестный похитил принадлежащий ему двухколесный транспорт, стоимостью 112 тысяч рублей, который он припарковал возле дома на проспекте Победы в Новокуйбышевске.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего, просмотрели записи с видеокамер, расположенных по вероятному пути следования злоумышленника.

Изучив собранные сведения, полицейские установили личность угонщика -  ранее судимого за грабеж 19-летнего местного жителя. Располагая сведениями о местах его возможного нахождения, сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время допроса в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения) задержанный признал вину в совершении противоправного деяния. Он пояснил полицейским, что, увидел у подъезда дома скутер, не пристегнутый замком, и решил его забрать для продажи, но впоследствии передумал. Сразу завести похищенный транспорт не получилось. Перекатив скутер с места стоянки до своего дома, он вновь попытался завести мотор, используя инструменты, но и это не удалось. Тогда он бросил скутер в заросли возле дома.

Следственным отделом ОМВД России по г.Новокуйбышевску подозреваемому вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу. Похищенное транспортное средство полицейские изъяли в указанном фигурантом месте и вернули законному владельцу

