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У двух тольяттинцев нашли 304 куста конопли

18 февраля 2025 13:39
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У двух тольяттинцев нашли 304 куста конопли

В полицию Тольятти поступила информация о том, что двое местных жителей 1983 и 1986 годов рождения причастны к незаконному обороту наркотиков.

Оперативники задержали братьев возле многоквартирного дома на улице им. Лизы Чайкиной в Комсомольском районе города. После чего, в присутствии понятых осмотрели складские помещения, принадлежащие задержанным. В подвале полицейские обнаружили и изъяли два полимерных мешка с высушенным веществом растительного происхождения и 304 куста растений в горшках. 

Согласно заключению эксперта, вещество в мешках является наркотическим веществом - конопля, общей массой 1475,71 граммов, что законодатель относит к крупному размеру. По горшечным растениям специалисты продолжают проводить экспертизу.

По данным сотрудников полиции, задержанные - ранее не судимые, официально безработные местные жители. Мужчины пояснили сотрудникам полиции, что планировали сбывать наркотики на территории города через тайники – закладки. По данным оперативников злоумышленники самостоятельно выращивали наркотикосодержащие растения.

 Расследование уголовного дела продолжается.

 

Теги: Стоп Наркотик

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