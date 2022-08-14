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У двух самарцев изъяли 116 свертков с наркотиком

14 августа 2022 13:13
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Молодые люди планировали сбывать запрещенное средство посредством тайников-закладок на территории города.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии СО на улице Владимирской задержали двух подозрительных молодых людей и передали их полицейским. Сотрудники полиции при личном досмотре у одного из задержанных изъяли 48 свертков с запрещенным веществом, у второго - сотовый телефон, в котором хранились фотографии с геолокацией тайника-закладки.

В квартире, где проживали злоумышленники, сотрудники полиции обнаружили и изъяли электронные весы, скотч и 68 свертков с порошкообразным веществом.

Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон. Всего из незаконного оборота изъято 116 свертков наркотика, общей массой более 148 грамм, что относится к крупному размеру.

Установлено, что ранее не судимые, безработные местные жители приобрели запрещенное вещество через сеть «Интернет». Мужчины подтвердили следователям, что знали о незаконности данного способа заработка, однако согласились на предложенные условия.

Обоим мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО
 

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