У 64% самарцев на работе процветает фаворитизм

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Исследовательский центр Зарплаты.ру спросил 2140 россиян в возрасте 25-55 лет «Есть ли у вашего начальника фавориты и любимчики?» и получил 64% положительных ответов в Самарской области.

Респонденты также рассказали, каким образом чаще всего выражается особое отношение начальства к любимчикам (была дана возможность нескольких вариантов ответа):

чаще прислушивается к мнению — 72%

начальник более мягок и уважителен в общении — 66%

за проступки и невыполнение обязанностей наказывает мягче или не наказывает совсем — 35%

позволяет придерживаться более гибкого графика, приходить и уходить с работы произвольно — 34%

отдает фаворитам лучшие заказы и клиентов — 15%.

Кроме того, 70% заявляют, что фавориты продвигаются по карьерной лестнице быстрее, чем остальные члены команды, а 34% говорят, что любимчики получают денежные премии чаще других.

Считают, что фаворитизм однозначно ухудшает отношения в коллективе, портит общую атмосферу и лишает команду мотивации 67% самарцев; 28% хотели бы сменить работу из-за фаворитизма в коллективе.